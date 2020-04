Pregliasco | Con la fase 2 prepariamoci a mini-focali intra-familiari e sui luoghi di

(Di martedì 14 aprile 2020) “Anche quando scatterà la2, cioè quando verranno gradualmente riaperte le attività, ci saranno certamente nuovi casi. Sarà in quel momento che dovremo dimostrare di essere bravi e di aver imparato dagli errori. Non appena verranno fuori dei focolai sarà fondamentale spegnerli subito, rcciando ogni singolo caso positivo e i suoi contatti”. Sono le parole del virologo Fabrizio, docente dell’Università degli Studi di Milano intervistato dal quotidiano Il Messaggero.A chi gli domanda se i piccoli focolai saranno inevitabili, il virologo risponde:“Probabilmente sì. I contatti, quelli lavorativi, quelli nell’Rsa, per citarne qualcuna, sono tutte possibili fonti di contagio. Quindi, bisognerà tenere sempre alta la guardia”.“Si prevedono nuovi focolai con la ...

Sono le parole del virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università degli Studi di Milano intervistato ... Quindi, bisognerà tenere sempre alta la guardia”. “Si prevedono nuovi focolai con la ...L'assessore Gallera punta il dito contro la troppa gente ancora in giro. È davvero così? "Milano è una città con tantissimi contatti anche in questo momento, per le attività lavorative in corso", ...