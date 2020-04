Pechino Express sta finendo | ora dateci le repliche | please

Leggi su blogo

(Di martedì 14 aprile 2020) L'edizione 2020 diè stata l’unica vera evasione tv dall’angoscia della pandemia. Un paradosso. 'L’antidoto’ al carico emotivo e informativo sul virus arriva da un programma di viaggio e per di più tornato in Cina, lì dove tutto era iniziato 8 anni fa e dove tra novembre 2019 e gennaio 2020 ha iniziato a diffondersi il Coronavirus. L’evasione, dunque, arriva dal cuore della pandemia con un racconto che mette al centro la condivisione, la fiducia, la generosità, il contatto con gli estranei. Un ossimoro. Più che in altri casi, quella didascalia che ricorda ai telespettatori che il programma è stato registrato prima del lockdown marca il prima e il dopo nella vita di ciascuno di noi e ci riporta genuinamente, senza maliconie ma con energia, in una esistenza fatta di strette di mano, di sudore, di ...