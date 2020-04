Ospedale di Pozzuoli, Longobardi: “Separare sospetti ricoveri covid da altri pazienti” (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Il Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho scritto una nota urgente all’Asl Napoli 2 Nord per fare subito chiarezza sulla situazione dell’Ospedale ‘Santa Maria delle Grazie’ a Pozzuoli dove pare ci sia un pericoloso focolaio che potrebbe essere stato determinato dalla mancata osservanza di protocolli e procedure ben definite per separare i sospetti pazienti covid da tutti gli altri. L’Asl deve intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza sia la struttura sanitaria sia i medici, gli operatori, il personale sanitario, i pazienti. Non c’è tempo da perdere, non si può mettere a repentaglio la salute pubblica. Separare percorsi, protocolli e procedure per i sospetti casi di ... Leggi su anteprima24 Boom di contagi - stop ricoveri all’ospedale di Pozzuoli

