Joe Biden e Jill Karofsky hanno vinto le “criticate” elezioni in Wisconsin (Di martedì 14 aprile 2020) Con una settimana di ritardo sono usciti i risultati delle primarie democratiche del Wisconsin, tenutesi fra le critiche martedì 7 aprile. Ha vinto Joe Biden con il 64% dei voti contro il 31% del senatore Bernie Sanders, che si era ritirato dalla corsa alla casa Casa Bianca il giorno dopo le votazioni e annunciato il suo appoggio a Biden. Il Wisconsin è stato l’ultimo Stato a scegliere tra Biden e Sanders, anche se mancano all’appello ancora ventidue Stati, molti dei quali avevano deciso di posticipare le elezioni per evitare una maggiore diffusione del Covid-19. Non solo primarie Martedì scorso si votava anche per l’elezione di un giudice della Corte Suprema del Wisconsin. A vincere è stata Jill Karofsky, candidata democratica, contro il giudice repubblicano in carica Daniel Kelly, nominato dall’ex governatore Scott Walker. “Non ... Leggi su italiasera Bernie Sanders ha dato il suo endorsement a Joe Biden per le primarie Democratiche

Usa : il candidato presidente Joe Biden accusato di abusi sessuali

Usa - “Joe Biden denunciato per abusi sessuali da una sua ex collaboratrice” (Di martedì 14 aprile 2020) Con una settimana di ritardo sono usciti i risultati delle primarie democratiche del, tenutesi fra le critiche martedì 7 aprile. HaJoecon il 64% dei voti contro il 31% del senatore Bernie Sanders, che si era ritirato dalla corsa alla casa Casa Bianca il giorno dopo le votazioni e annunciato il suo appoggio a. Ilè stato l’ultimo Stato a scegliere trae Sanders, anche se mancano all’appello ancora ventidue Stati, molti dei quali avevano deciso di posticipare leper evitare una maggiore diffusione del Covid-19. Non solo primarie Martedì scorso si votava anche per l’elezione di un giudice della Corte Suprema del. A vincere è stata, candidata democratica, contro il giudice repubblicano in carica Daniel Kelly, nominato dall’ex governatore Scott Walker. “Non ...

you_trend : ?????? Bernie Sanders dichiara il suo appoggio a Joe Biden #USA2020 - fattoquotidiano : Usa, “Joe Biden denunciato per abusi sessuali da una sua ex collaboratrice” - ilpost : Bernie Sanders ha dato il suo endorsement a Joe Biden per le primarie Democratiche - infoitestero : Usa 2020, Bernie Sanders dà il suo endorsement a Joe Biden - infoitestero : USA 2020, Bernie Sanders da il proprio appoggio a Joe Biden -