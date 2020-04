Il paradiso delle signore chiude prima | svelata data dell’ultima puntata

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020) Ilper l’emergenza coronavirus: l’ultimaandrà in onda il 24 aprile Gli appassionati della fortunata soap di Rai 1 Ilda quanto il set si è fermato si sono chiesti fino a quando le vicende del grande magazzino avrebbero tenuto loro compagnia, cioè fino a quando sarebbe anin onda. Adesso è statala: le vicendefamiglie Guarnieri, Amato, Cattaneo eVeneri delandranno in onda fino al 24 aprile. L’ultimaperò, non sarà un finale di stagione, le riprese infatti sarebbero dovute continuare fino al 3 aprile mentre a causa dell’emergenza del coronavirus sono state interrotte il 9 marzo, ovviamente non è stato più possibile riprenderle e quindi l’ultimaappunto non sarà quella ...