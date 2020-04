Fmi | recessione globale nel 2020 -3% e per l’Italia Pil in calo del 9%

repubblica : ?? Fmi, 'il pianeta è in recessione'. Per l'Italia il conto peggiore: -9,1 per cento - RaiNews : L'economia globale travolta dal #coronavirus. #FMI: giù del 3% il pil del mondo nel 2020, la peggiore recessione da… - Agenzia_Ansa : #Fmi: giù del 3% il #pil mondo nel 2020, la peggiore recessione dal 1930 Il prodotto interno lordo italiano regist… - francopizzetti : Per Italia sarà durissima Allarme Fmi: il mondo verso la recessione, in Italia il conto peggiore - dpalma23 : Fmi: 'Il pianeta è in recessione'. Per l'Italia il conto peggiore: -9,1 per cento: -

Fmi recessione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fmi recessione