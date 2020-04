Fermato tre volte in un giorno | “Voglio godermi la vita | tanto le multe non le pago”

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 14 aprile 2020)tre. Domenica di superlavoro per i carabinieri della Compagnia di Riccione che hanno dato la caccia a tutti quelli che uscivano di casa La bella giornata della domenica delle palme è stata un incentivo per la gente che, nonostante le severe prescrizioni adottate per contenere l’epidemia di Coronavirus, ha cercato di uscire dalla propria abitazione per fare un giretto. Proprio per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Riccione sono usciti in forze sulle strade del loro territorio di competenza facendo fioccare le pesanti sanzioni per quanti, incuranti del momento particolarmente delicato, non hanno saputo o voluto rinunciare al giretto. Tra le numeroseelevate dai militari dell’Arma spicca il caso di un uomo che, nell’arco della stessa giornata, è statoper ben 3dalle pattuglie. Nonostante le sanzioni, ...