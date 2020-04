Erice, 45 controlli 0 sanzioni (Di martedì 14 aprile 2020) Quarantacinque controlli zero sanzioni: sono i numeri dei controlli fatti nei giorni di Pasqua e pasquetta dalla Polizia Municipale di Erice nel territorio comunale. «Il servizio di pattugliamento, svolto anche con posti di blocco, ha messo in luce il rispetto delle disposizioni da parte dei nostri concittadini – commenta l’assessore Giuseppe Spagnolo -. Nessuno è stato sorpreso in giro senza motivazioni ragionevoli, dunque non è stata elevata alcuna sanzione. Mi ritengo soddisfatto, a nome dell’Amministrazione, e ringrazio gli agenti che hanno svolto con senso del dovere il proprio compito e tutti coloro i quali hanno scelto di trascorrere a casa queste ricorrenze. Significa che i messaggi lanciati dalle Istituzioni ed anche da noi, nell’interesse della salvaguardia della salute di ... Leggi su tvio (Di martedì 14 aprile 2020) Quarantacinquezero: sono i numeri deifatti nei giorni di Pasqua e pasquetta dalla Polizia Municipale dinel territorio comunale. «Il servizio di pattugliamento, svolto anche con posti di blocco, ha messo in luce il rispetto delle disposizioni da parte dei nostri concittadini – commenta l’assessore Giuseppe Spagnolo -. Nessuno è stato sorpreso in giro senza motivazioni ragionevoli, dunque non è stata elevata alcuna sanzione. Mi ritengo soddisfatto, a nome dell’Amministrazione, e ringrazio gli agenti che hanno svolto con senso del dovere il proprio compito e tutti coloro i quali hanno scelto di trascorrere a casa queste ricorrenze. Significa che i messaggi lanciati dalle Istituzioni ed anche da noi, nell’interesse della salvaguardia della salute di ...

Quattro gli arresti. 12.00- I carabinieri della Stazione di Erice hanno sorpreso una coppia appartata, in pieno giorno, in auto a fare sesso. I due, che vivono in due diversi comuni, sono stati ...

I due stavano consumando un rapporto sessuale in pieno giorno. A beccarli sono stati i carabinieri della Stazione di Erice, durante i controlli per il rispetto delle misure emesse per fronteggiare ...

