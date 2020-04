Disney+ censura il “lato b” di Deryl Hannah in “Una sirena a Manhattan” e i fan protestano: “Non solo inutile, ma anche mal fatta” (Di martedì 14 aprile 2020) Tra i tanti film presenti nella nuova piattaforma Disney + c’è anche “Una sirena a Manhattan”, il primo film distribuito da Disney, ma pensato più per gli adulti che per i bambini. Una commedia romantica con protagonisti Tom Hanks e Deryl Hannah che, però, può risultare poco adatta ai più piccoli, ai quali è dedicata prevalentemente la piattaforma di streaming. Così, Disney+ ha deciso di censurare alcune scene della pellicola, quelle nelle quali si vedeva in primo piano il “lato b” della protagonista: nella versione originale i capelli la coprivano solo in parte, mentre nella nuova edizione la chioma dell’attrice è stata grossolanamente allungata in post produzione, così che le scene di semi nudo sono state completamente eliminate. La cosa però non è affatto piaciuta ai fan, ... Leggi su ilfattoquotidiano Disney+ censura il lato b di Deryl Hannah in "Una sirena a Manhattan"

Disney+ - cosa piace e cosa no : dall’interfaccia fino alla censura dei Simpson (Di martedì 14 aprile 2020) Tra i tanti film presenti nella nuova piattaforma Disney + c’è anche “Unaa Manhattan”, il primo film distribuito da Disney, ma pensato più per gli adulti che per i bambini. Una commedia romantica con protagonisti Tom Hanks eche, però, può risultare poco adatta ai più piccoli, ai quali è dedicata prevalentemente la piattaforma di streaming. Così,ha deciso dire alcune scene della pellicola, quelle nelle quali si vedeva in primo piano il “lato b” della protagonista: nella versione originale i capelli la coprivano solo in parte, mentre nella nuova edizione la chioma dell’attrice è stata grossolanamente allungata in post produzione, così che le scene di semi nudo sono state completamente eliminate. La cosa però non è affatto piaciuta ai fan, ...

CorrNazionale : #Disney censura il lato B di #DarylHannah in Splash-Una sirena a Manhattan: le nudità dell’attrice sono state coper… - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Disney+ censura il lato b di Deryl Hannah in 'Una sirena a Manhattan' - sonocoseserie : Disney+ censura il sedere di Daryl Hannah in Splash e 'modifica' una scena di Lilo & Stitch. - Nerdmovieprod : Splash, una sirena a Manhattan: Disney+ censura il fondoschiena di Daryl Hannah con la CGI #disney #Splash - _CheersLeader_ : @HuffPostItalia Disney+ censura. Che sorpresa! Non é mica il 26... -