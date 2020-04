Coronavirus, grigliata sui tetti a Palermo poi i fuochi d’artificio contro l’elicottero per allontanarlo: il video (Di martedì 14 aprile 2020) Prima il barbecue sui tetti, per aggirare le regole che impongono l’isolamento, poi i fuochi d’artificio contro l’elicottero delle forze dell’ordine. È successo a Palermo, nel giorno di Pasqua, nel quartiere Sperone. Un gruppo di persone, con figli minori al seguito, ha organizzato una grigliata sul tetto del palazzo. Quando è stata allertata la polizia municipale e l’elicottero ha sorvolato la zona, il gruppo ha iniziato ad accendere i fuochi d’artificio. Ora, al di là delle sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del virus, rischiano la segnalazione al Tribunale dei minori e la denuncia penale per il lancio dei razzi. L'articolo Coronavirus, grigliata sui tetti a Palermo poi i fuochi d’artificio contro l’elicottero per allontanarlo: il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - organizzano grigliata sul terrazzo condominiale - arriva l’elicottero dei carabinieri e per allontanarlo accendono i fuochi d’artificio

