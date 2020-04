Bonus 600 euro Inps in pagamento: quando arrivano i soldi (Di martedì 14 aprile 2020) Bonus 600 euro Inps in pagamento: quando arrivano i soldi Il Bonus 600 euro per le partite Iva arriverà a breve, entro questa settimana. Questo l’annuncio del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg3, che ha così fornito una risposta decisa e certa a tutti quei lavoratori che hanno fatto domanda dell’indennità Covid-19 sul sito dell’Inps (con non poche difficoltà). Il ministro ha poi parlato del decreto di aprile, promettendo che sarà molto più sostanzioso rispetto a quello di marzo e che coinvolgerà tutte le persone in difficoltà.Segui Termometro Politico su Google News Bonus 600 euro Inps: quando arrivano i soldi “So che in queste ore all’Inps stanno per erogare finalmente i 600 euro”, ha detto Gualtieri al Tg3. “I soldi dovrebbero essere assegnati tutti entro la ... Leggi su termometropolitico Calendario pagamenti bonus 600 euro - voucher baby sitter - cassa integrazione

