Asl Av | test rapidi a domicilio per contatti stretti dei casi Covid positivi

A partire dal 15 aprile 2020, le 4 "Unità mobili per assistenza domiciliare" organizzate sul territorio di riferimento dell'ASL AV potenziano i loro servizi. In aggiunta alle richieste di visita domiciliare provenienti dai Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, già attive dal 7 aprile 2020, i Medici delle Unità Mobili dell'ASL eseguono un Piano programmato di screening giornaliero, organizzato tramite esecuzione di test rapidi e visite mediche a domicilio per i casi Covid positivi e per i loro contatti stretti. DETTAGLIO DEL PROGRAMMA I contatti stretti dei casi Covid positivi vengono raggiunti a casa dai Medici delle Unità mobili della ASL, i quali eseguono: test rapidi (sierologici) , Visita medica con compilazione della relativa scheda sanitaria. I casi Covid positivi vengono raggiunti a casa dai ...

Coronavirus - l'Asl Avellino comunica l'esito dei "test rapidi" : 371 negativi su 377

