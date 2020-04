Previsioni Meteo Toscana: deboli piogge in arrivo (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Domani in nottata coperto con deboli piogge. In mattinata migliora con residue deboli piogge al sud. Variabile nel pomeriggio con isolate e brevi precipitazioni. Deciso miglioramento in serata. Venti: deboli meridionali, tendenti a ruotare a nord-est ed ed a rinforzare nel corso del pomeriggio. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Mercoledì 15 prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli-moderati da nord-est con locali rinforzi. Attenuazione dei venti in serata. Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo. Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve calo nell’interno e in lieve aumento sul ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo per Pasquetta e martedì 14 : ancora bello ma via via più nubi. Peggiora con più piogge martedì

