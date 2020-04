Migranti | l’audio di una donna su un barcone alla deriva nel Mediterraneo | “Due persone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’ong Mediterranea Saving Humans ha diffuso l’audio di una telefonata, ricevuta da Alarm Phone, di unadi 21 anni, incinta, che si trova a bordo di una delle navinelcentrale, nella zona di soccorso di competenza maltese. Lachiede aiuto: “Ci sono duemorte qui, qualcuno può aiutarci? Il bambino è molto malato e non abbiamo né cibo, né acqua”. “Alarm Phone – scrive Mediterranea – ha perso in contatti con 3 delle 4 imbarcazioni di fortuna in avaria che da giorni chiedono disperatamente aiuto. Il quarto natante, quello con cui Alarm Phone è riuscita a parlare in nottata riferisce che ci sono a bordo 47, e 5sono svenute. Sono disperate dopo aver passato oltre 80 ore in mare. Le autorità sanno di loro da almeno 56 ore. Non sappiamo più ...