Ultime Notizie dalla rete : Mes Bei Mes, Bei, Eurobond. Fatti e miti Startmag Web magazine Mes, Bei, Sure, recovery Found: hanno vinto i falchi europei, l’accordo è una fregatura per l’Italia

Gli aiuti arriveranno da parte dell’ESM, della BEI e della stessa Ue: ma, per gli Stati e per le aziende che li riceveranno ... In pratica, sono altri debiti; la cintura di sicurezza del MES consiste ...

Misiani: non useremo il Mes, ma fondi Bei e Sure

Lo ha detto il viceministro all'Economia, intervenendo a "Mattino 5". Parte del fabbisogno per il decreto di aprile sarà coperto «con i fondi europei che sono stati svincolati» ...

