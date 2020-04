L'Eurogruppo non è Italia-Germania 4 a 3. Gualtieri non è Boninsegna, Conte non è Rivera (Di lunedì 13 aprile 2020) Sostiene il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “É stato un ottimo primo tempo… dobbiamo vincere la partita al Consiglio europeo.” Purtroppo l’Eurogruppo del 9 aprile non ricorda la celebre partita Italia-Germania dei Mondiali del 1970 dove vincemmo 4 a 3. La cancelliera Angela Merkel, leader del Ppe, e Il socialdemocratico Olaf Scholz, ministro tedesco delle finanze, hanno fatto molto più che cassare la parola EuroBond dal testo delle conclusioni dell’Ecofin. In settimana tutti i media hanno titolato annunciando che contro il Covid 19 la UE avesse stanziato 540 miliardi: precisamente 200 miliardi della Bei, 100 miliardi dell’iniziativa Sure e 240 miliardi del Mes. Quando un cittadino legge di un piano da 500 miliardi per il Covid-19 pensa allo stanziamento di 500 miliardi in più, 500 miliardi aggiuntivi rispetto alle ... Leggi su huffingtonpost L’Italia se ne va dall’Eurogruppo con una mano avanti e una dietro. E dirlo non è lesa maestà

Mes : che cos'è il fondo salva-Stati - cosa si è deciso (finora) e perché il sì dell'Eurogruppo non significa che l'Italia lo ha attivato

