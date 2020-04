Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez: "Rita Rusic è stata un punto di riferimento, ho risentito della sua uscita" (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Grande Fratello Vip 4 si è concluso solo alcuni giorni fa e il ricordo dell'esperienza è ancora molto vivo nei concorrenti che hanno preso parte al reality show di Canale 5. Giunta a un passo dalla finale e dalla conquista di un posto sul podio è stata Licia Nunez, l'attrice de Le Tre Rose Di Eva, protagonista di tante discussioni all'interno della casa di Cinecittà.L'ex-inquilina del Grande Fratello Vip 4 ha raccontato alcuni retroscena della sua avventura di gioco in una diretta Instagram, registrata insieme al collega Luca Capuano. Oltre ad aver discusso con Antonella Elia e Sossio Aruta, Licia Nunez ha stretto anche alcuni rapporti di amicizia profondi, intensi, che di certo avranno un prosieguo anche spente le telecamere del programma. Tra le persone con cui ha legato maggiormente, senza dubbio, Rita Rusic, eliminata al televoto dopo solo alcune ... Leggi su blogo Grande Fratello Vip 4 - Paola Di Benedetto a Adriana Volpe : "Ti sarò sempre grata"

Grande Fratello Vip - Serena Enardu si sfoga : "Pago ed io ancora litighiamo"

Il Grande Fratello Vip 4 si è concluso solo alcuni giorni fa e il ricordo dell'esperienza è ancora molto vivo nei concorrenti che hanno preso parte al reality show di Canale 5.

