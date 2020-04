Coronavirus e residenze anziani, tra la verità di Gori e quella di Fontana c’è il divieto di chiudere i centri diurni integrati con le Rsa (Di lunedì 13 aprile 2020) “Regione Lombardia ha ridotto gli accessi nelle Rsa il 23 febbraio, imponendo criteri severi e consentendo poi ai gestori di adottare precauzioni più rigide“. Così da Palazzo Lombardia replicano al rinnovato attacco del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che domenica 12 aprile alle telecamere di Che tempo che fa ha rinnovato le accuse di una ritardata chiusura alle visite degli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani che avrebbe causato un alto numero di decessi per covid nelle strutture. Il botta e risposta va avanti da diversi giorni ormai e le carte sono talmente mescolate che si fatica a capire chi dice la verità. Se lo faccia il governatore Attilio Fontana, quando, il 2 aprile, scrive che la Regione si è attivata “sin dalle prime avvisaglie” per chiudere le porte delle Rsa. O se lo faccia Gori quando sostiene che ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la vita stravolta nelle residenze per anziani : così Msf aiuta ospiti e operatori

Coronavirus - anche la procura di Prato apre un fascicolo sulle morti e i contagi nelle residenze per anziani

Coronavirus - a Milano 337 morti e 983 contagi nelle residenze per anziani. Il direttore Ats : “L’anno scorso i decessi erano circa la metà” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Regione Lombardia ha ridotto gli accessi nelle Rsa il 23 febbraio, imponendo criteri severi e consentendo poi ai gestori di adottare precauzioni più rigide“. Così da Palazzo Lombardia replicano al rinnovato attacco del sindaco di Bergamo, Giorgio, che domenica 12 aprile alle telecamere di Che tempo che fa ha rinnovato le accuse di una ritardata chiusura alle visite degli ospiti nellesanitarie assistenziali perche avrebbe causato un alto numero di decessi per covid nelle strutture. Il botta e risposta va avanti da diversi giorni ormai e le carte sono talmente mescolate che si fatica a capire chi dice la verità. Se lo faccia il governatore Attilio, quando, il 2 aprile, scrive che la Regione si è attivata “sin dalle prime avvisaglie” per chiudere le porte delle Rsa. O se lo facciaquando sostiene che ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Lombardia gli ospiti delle residenze per anziani non vengono portati in pronto soccorso per deliber… - fattoquotidiano : Coronavirus, anche la procura di Prato apre un fascicolo sulle morti e i contagi nelle residenze per anziani - fattoquotidiano : Coronavirus, a Milano 337 morti e 983 contagi nelle residenze per anziani. Il direttore Ats: “L’anno scorso i dece… - ZenatiDavide : #Politica #AttilioFontana #Bergamo #Coronavirus #GiorgioGori Coronavirus e residenze anziani, tra la verità di Gori… - Noovyis : (Coronavirus e residenze anziani, tra la verità di Gori e quella di Fontana c’è il divieto di chiudere i centri diu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus residenze Coronavirus e residenze anziani, tra la verità di Gori e quella di Fontana c’è il divieto di chiudere… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, 102 positivi in casa per anziani a Brindisi: Asl prepara piano ospedalizzazione

BRINDISI – Sono 102 le persone risultate positive al coronavirus in una casa per anziani a Brindisi al 13 aprile. I casi registrati nella residenza per anziani Il Focolare sono quasi tutti ...

Non diminuiscono nel Pistoiese i numeri dei nuovi contagiati

Sono 100 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore,fra Pasqua e Pasquetta risultano 8 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro (6 nella provincia di Firen ...

BRINDISI – Sono 102 le persone risultate positive al coronavirus in una casa per anziani a Brindisi al 13 aprile. I casi registrati nella residenza per anziani Il Focolare sono quasi tutti ...Sono 100 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore,fra Pasqua e Pasquetta risultano 8 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro (6 nella provincia di Firen ...