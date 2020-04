Bergomi e Di Canio in coro: “Dybala non è un fuoriclasse” (Di lunedì 13 aprile 2020) Dybala è stato fino al momento protagonista di una stagione molto importante, la Joya sta tornando su livelli altissimi grazie alla fiducia concessa dall’allenatore Maurizio Sarri. L’argentino si candida ad essere decisivo per il futuro del club bianconero, ma secondo due ex calciatori come Beppe Bergomi e Paolo Di Canio non è un fuoriclasse. Ecco le parole dell’ex Inter a Sky Sport: “Quali sono state le due partite che la Juventus ha giocato meglio quest’anno? Le due contro l’Inter. L’argentino, a mio parere, ha bisogno di avversari all’altezza per trovare le motivazioni. Dybala è sicuramente un grande giocatore, ma non un fuoriclasse, né tantomeno un campione: ci sta che sia dietro nelle gerarchie rispetto a Cristiano Ronaldo”. Sulla stessa lunghezza anche l’ex Lazio: “Paulo Dybala ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 aprile 2020) Dybala è stato fino al momento protagonista di una stagione molto importante, la Joya sta tornando su livelli altissimi grazie alla fiducia concessa dall’allenatore Maurizio Sarri. L’argentino si candida ad essere decisivo per il futuro del club bianconero, ma secondo due ex calciatori come Beppee Paolo Dinon è un fuoriclasse. Ecco le parole dell’ex Inter a Sky Sport: “Quali sono state le due partite che la Juventus ha giocato meglio quest’anno? Le due contro l’Inter. L’argentino, a mio parere, ha bisogno di avversari all’altezza per trovare le motivazioni. Dybala è sicuramente un grande giocatore, ma non un fuoriclasse, né tantomeno un campione: ci sta che sia dietro nelle gerarchie rispetto a Cristiano Ronaldo”. Sulla stessa lunghezza anche l’ex Lazio: “Paulo Dybala ...

