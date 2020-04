Ponticelli | folla in strada per l’omaggio alla Madonna | intervengono polizia ed Esercito

(Di domenica 12 aprile 2020) Decine di fedeli in, ieri sera a, a Napoli, per le celebrazioni delladell'Arco, nonostante i divieti di uscire e di riunirsi per il Coronavirus. Al Rione Cinque Torri, in via Malibran, sono intervenuti la, con una volante, e l'per scongiurare gli assembramenti.

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli folla

Napoli Fanpage.it

Decine di fedeli in strada, ieri sera a Ponticelli, a Napoli, per le celebrazioni della Madonna dell’Arco, nonostante i divieti di uscire e di riunirsi per il Coronavirus. Al Rione Cinque Torri, in ...Ponticelli, colpi di pistola nella notte ... dopo che ancora una vola il forno crematorio della provincia lombarda è andato in difficoltà a causa dell'elevato numero di decessi in città. Folla in ...