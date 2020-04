Jaime Lorente de La Casa di Carta furioso: “Questa figlia di pu**ana” (Di domenica 12 aprile 2020) La Casa di Carta è la serie più vista su Netflix e Jamie Lorente è uno dei suoi protagonisti più amati sui social. Nonostante tutto, l’attore non sfrutta la sua popolarità per fare gossip o apparire sui giornali. ‘Denver’ tiene moltissimo al suo privato e per questo motivo ha perso le staffe quando ha scoperto che la sua privacy era stata violata. Una vicina di Casa di Jamie Lorente ha scattato moltissime foto all’attore mentre era sul balcone, ma anche quando era in Casa ed ha venduto gli scatti ad alcune riviste rosa. La star di Elite e La Casa di Carta è sbottato su Instagram e ha offeso la vicina spiona. “Questa è la carità che nasce nei momenti difficili come questo. Qui vive una vicina generosa che si dedica a scattarmi foto in Casa mia e a inviarle alle riviste”. Quindi ha concluso ... Leggi su bitchyf Jaime Lorente de La casa di carta furioso con la vicina : “Figlia di p** - manda mie foto ai giornali”

La Casa di Carta - Jaime Lorente furioso con la vicina : vendeva le sue foto

Jaime Lorente contro la vicina di casa : "Vende mie foto ai giornali. Da oggi la paparazzo io" (Di domenica 12 aprile 2020) Ladiè la serie più vista su Netflix e Jamieè uno dei suoi protagonisti più amati sui social. Nonostante tutto, l’attore non sfrutta la sua popolarità per fare gossip o apparire sui giornali. ‘Denver’ tiene moltissimo al suo privato e per questo motivo ha perso le staffe quando ha scoperto che la sua privacy era stata violata. Una vicina didi Jamieha scattato moltissime foto all’attore mentre era sul balcone, ma anche quando era ined ha venduto gli scatti ad alcune riviste rosa. La star di Elite e Ladiè sbottato su Instagram e ha offeso la vicina spiona. “Questa è la carità che nasce nei momenti difficili come questo. Qui vive una vicina generosa che si dedica a scattarmi foto inmia e a inviarle alle riviste”. Quindi ha concluso ...

ineedric_ : RT @zchlmt: non so se sia più fortunata maría pedraza ad avere jaime lorente o jaime lorente ad avere maría pedraza va BE voi che dite #tiz… - glowzab : non so se sia più fortunata maría pedraza ad avere jaime lorente o jaime lorente ad avere maría pedraza va BE voi che dite #tiziaparty - ciinnamint : ringrazio di cuore Maria Pedraza per tutte le storie con il primo piano di Jaime Lorente. @jaimelorente #JaimeLorente - blogtivvu : ? ?Jaime Lorente, l'amatissimo Denver de La Casa di Carta, ha raccontato sui social di avere una vicina di casa par… - tontolulia : Vabbè almeno sta insieme a Jaime Lorente beata lei -