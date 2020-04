Domenica In, Mara Venier chiede a Francesco Renga chi abbia fatto certi dolci così buoni. Poi la gaffe (Di domenica 12 aprile 2020) Mara Venier adorabile regina delle gaffe. La conduttrice chiede a Francesco Renga, collegato con Domenica In, di chi fossero quei buoni dolci che le aveva portato quando era stato ospite in trasmissione. L’intento di Mara era quello di fare pubblicità a una piccola pasticceria sconosciuta, in questo difficile momento. Ma non si trattava esattamente di uno sconosciuto, anzi di un pasticcere famoso in tutto il mondo. Iginio Massari. Solo che la conduttrice non lo conosceva e ha quindi detto a Renga di portarla da questo “Gino“. Poco dopo, al rientro dalla pubblicità, l’ammissione: “Ma m’hanno detto che sto Iginio è famosissimo, è il numero uno della pasticceria italiana, ha fatto pure Masterchef… Ma me lo vuoi dì?”. L'articolo Domenica In, Mara Venier chiede a Francesco Renga chi abbia fatto certi dolci ... Leggi su ilfattoquotidiano Domenica In - Mara Venier in lacrime per il nipotino – Video

