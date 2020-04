De Luca: cantieri riaperti dal 3 maggio in Campania (Di domenica 12 aprile 2020) La Campania vuole ripartire ed entrare nella fase 2. “In relazione alle attività edili, abbiamo verificato il calendario. E’ evidente che, per ragioni organizzative delle imprese, i cantieri potrebbero aprire non prima del 20 aprile, ma dovrebbero chiudere dopo pochi giorni, per il fine settimana del 25/26. Poi sarebbe possibile l’attività da lunedì 27 a giovedì 30. Solo pochi giorni utili per una attività comunque a singhiozzo. Riteniamo allora che sia ragionevole una ripresa subito dopo il 3 maggio”. Così il governatore Vincenzo De Luca. “Intendiamo utilizzare questi giorni per un incontro operativo con l’Associazione dei costruttori, per definire con la task force della Regione tutte le procedure di tutela sanitaria del personale, per le quali si darà tutto l’aiuto necessario. Possiamo ... Leggi su laprimapagina Cantieri - De Luca gela i costruttori : “Si riparte dopo il 3 maggio”

