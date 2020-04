Concerto Bocelli stasera in tv e streaming | orario | programma | come vederlo in Duomo a

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020) Sarà una domenica di Pasqua all’insegna della musica quella che vivremo oggi in Italia. Il grande tenore Andrea, infatti, ci regalerà un, ovviamente senza la presenza di pubblico, nello splendido scenario deldi Milano. L‘evento prenderà il via alle ore 19.00 e si potrà seguire comodamente da casa grazie alla direttasul canale Youtube del cantante lirico italiano.ANDREADomenica 12 aprile, ore 19.00,di Milanodi Andrea? Direttacanale Youtube AndreaIL POST SU INSTAGRAM DI ANDREAView this post on Instagram . On Easter Sunday (April 12, 2020 at 6PM UK), by invitation of the City and of theCathedral of Milan, Italian global music icon Andreawill give a solo performance ...