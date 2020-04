Carolina Dias, la moglie di Ricardo Kakà è incinta/ "Aspettiamo un bambino" (Di domenica 12 aprile 2020) Carolina Dias, moglie di Ricardo Kakà, è incinta. Lo ha comunicato la modella ai suoi follower con un post inevitabilmente colmo di entusiasmo e gioia.. Leggi su ilsussidiario Ricardo Kakà padre per la terza volta - la moglie Carolina Dias è incinta (Di domenica 12 aprile 2020)di;,. Lo ha comunicato la modella ai suoi follower con un post inevitabilmente colmo di entusiasmo e gioia..

bnotizie : Ricardo Kakà padre per la terza volta, la moglie Carolina Dias è incinta - zazoomnews : Ricardo Kakà padre per la terza volta la moglie Carolina Dias è incinta - #Ricardo #padre #terza #volta #moglie - steledestodes : @carolina_dias @luquinha HAHAHAHSHSHSHS rancharietzss - biii_dias : @pohcrl_ads @_titax Sim carolina Ohi Oh ai -