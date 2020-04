Striscia la Notizia, quanto guadagna ogni anno il conduttore Gerry Scotti? Cifre a sei zero (Di sabato 11 aprile 2020) quanto percepisce ogni anno il conduttore di Striscia la Notizia? Senza ombra di dubbio Gerry Scotti è uno dei conduttori più apprezzati e professionali della televisione italiana. Da oltre 30 anni lavora a Mediaset e in questo arco di tempo il pavese ha realizzato più di settecento prime serate e oltre sette mila puntate in daytime, ovvero game show. Proprio per via del suo grande successo, il padrone di casa di Striscia la Notizia è uno dei presentatori più pagati. Oltre a lui anche Maria De Filippi e a Paolo Bonolis, sono i professionisti sono quelli che hanno i compensi più alti. Ma quanto guadagna? I compensi che percepisce Gerry Scotti Stando ad alcuni dati e rumors presenti su internet, Gerry Scotti che al momento è alla guida di Striscia la Notizia guadagnerebbe un compenso da capogiro, ovvero con sei zero. Secondo a quanto ... Leggi su kontrokultura Striscia la Notizia - paura per l’ex conduttrice del tg satirico : “Mia madre in ospedale ma non per Coronavirus” [FOTO]

Striscia la Notizia - ex velina infiamma il web : nuda e coperta solo da un cuscino [FOTO]

Francesca Manzini - il messaggio dell’ex conduttrice di Striscia la Notizia allarma tutti (Di sabato 11 aprile 2020)percepisceildila? Senza ombra di dubbioè uno dei conduttori più apprezzati e professionali della televisione italiana. Da oltre 30 anni lavora a Mediaset e in questo arco di tempo il pavese ha realizzato più di settecento prime serate e oltre sette mila puntate in daytime, ovvero game show. Proprio per via del suo grande successo, il padrone di casa dilaè uno dei presentatori più pagati. Oltre a lui anche Maria De Filippi e a Paolo Bonolis, sono i professionisti sono quelli che hi compensi più alti. Ma? I compensi che percepisceStando ad alcuni dati e rumors presenti su internet,che al momento è alla guida dilaguadagnerebbe un compenso da capogiro, ovvero con sei zero. Secondo a...

Striscia : Il nostro inviato è stato accolto da un fitto lancio di bottiglie di vetro @brumottistar #droga #quarantena - KontroKulturaa : Striscia la Notizia, quanto guadagna ogni anno il conduttore Gerry Scotti? Cifre a sei zero - - arcoll86 : RT @FeyRune23: @PeppeMur84 @SebVernazza @_laJoya10 Il sig. @SebVernazza dice di non provare vergogna per aver intervistato sto soggetto...… - mimmolipari : RT @vitcastagna: @rimmel83837671 Solo amarezza ulteriore ma non delusione nei confronti di Mentana. Le reti Mediaset usano Le iene e Stris… - leppelin_ : Non vorrei parlarne ma devo dirlo: ieri sera mi hanno fottuto 50 euro sulla Postepay in una maniera stupidissima ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Allarme onde elettromagnetiche a Milano, Striscia indaga - News - Striscia Striscia la notizia Ascolti Tv: Argentero Doc batte se stesso, 8,5 milioni di spettatori

“Striscia la notizia” è stata vista da 5.431.000 spettatori (share 17,97%) .. “Avanti un altro” è stato visto da 4.373.000 spettatori (share 18,74%) Tag: ascolti tv auditel criminal minds doc nelle ...

San Zaia e la poesia fake, dopo i topi sbertucciato in Italia ma meno in Veneto: da Striscia a Propaganda Live. Grazie a… Beltotto

Se va avanti così ci arriva veramente ai topi che mangiano i cinesi… Dopo la gaffe “mondiale” con tanto di protesta cinese, il presidente del Veneto Luca Zaia ne piazza un’altra che in una settimana ...

“Striscia la notizia” è stata vista da 5.431.000 spettatori (share 17,97%) .. “Avanti un altro” è stato visto da 4.373.000 spettatori (share 18,74%) Tag: ascolti tv auditel criminal minds doc nelle ...Se va avanti così ci arriva veramente ai topi che mangiano i cinesi… Dopo la gaffe “mondiale” con tanto di protesta cinese, il presidente del Veneto Luca Zaia ne piazza un’altra che in una settimana ...