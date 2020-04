Scontro Conte-Salvini-Meloni | “sono arrabbiato Che succede tesoro? Chat”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 11 aprile 2020) Annunci ed alta tensione. Nella serata di ieri è andata in scena la conferenza stampa del premier Giuseppe, è stato affrontato l’argomento dell’emergenza Coronavirus. E’ stato confermato il lockdown fino al 3 maggio con qualche piccola limitazione in meno. Ma a fare discutere sono state soprattutto le dichiarazioni ed i toni forti nei confronti di Matteoe Giorgiasull’argomento del Mes, il Fondo salva-stati. “Esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteoe Giorgia. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza”. Nelle ore subito successivehanno deciso di rispondere attraverso i canali social e chiesto anche di ...