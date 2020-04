Rupert Grint: la star di Harry Potter diventa papà (Di sabato 11 aprile 2020) Rupert Grint e Georgia Groome sono stati fotografati per le strade di Londra, il pancione dell'attrice conferma che la star di Harry Potter sta per avere il suo primo figlio. Rupert Grint sta per diventare padre per la prima volta: la fidanzata Georgia Groome è incinta. Dopo che la coppia è stata paparazzata a Londra è arrivata anche la notizia ufficiale sulla gravidanza. Rupert Grint e Georgia Groome non amano mostrarsi alla luce dei riflettori. I due stanno insieme dal 2011 ma si vedono raramente in pubblico. Gli stessi fan dell'attore, diventato celebre per aver interpretato Ron nella saga di Harry Potter, hanno saputo del loro fidanzamento solo un anno dopo. Giovedì scorso i due attori sono stati fotografati per le strade di Londra, una rara uscita per fare qualche ... Leggi su movieplayer Georgia Groome - fidanzata di Rupert Grint - chi è/ Attrice 28enne figlia di insegnante

Rupert Grint - il «Ron Weasley» di Harry Potter diventa papà

