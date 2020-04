Lucca Comics & Games 2020 | in esame scenari alternativi

Leggi su hynerd

(Di domenica 12 aprile 2020) by Hynerd.it Tra le possibilità anche la digitalizzazione degli eventi Il panorama delle manifestazioni a carattere nazionale che hanno come tema il mondo ludico legato principalmente ai fumetti, ai videogiochi e a tutte quelle forme espressivo-artistiche affini, non sembra stia subendo particolari variazioni in ordine sia alle date dello svolgimento delle stesse, che ai contenuti già programmati anche se l’emergenza sanitaria, oggi, impone in qualche modo di pensare e valutare. Se l’appuntamento al Romics ci sarà, ma dal 30 maggio al 2 … su:, in