Covid-19 | in Sicilia crescono ancora i contagi | 62 positivi in più da ieri

Leggi su direttasicilia

(Di sabato 11 aprile 2020) Arriva anche oggi il bollettino della Regionena dei nuovida Coronavirus sull’Isola. Mentre inle famiglie si preparano per fare gli ultimi acquisti per festeggiare la Pasqua, negli ospedalini si continua a combattere il-19. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regionena all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 33.787 (+2.631 rispetto a). Di questi sono risultati2.364 (+62), mentre, attualmente, sonoate 2.001 persone (+34), 209 sono guarite (+22) e 154 decedute (+6). Degli attuali 2.001, 620 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 58 in terapia intensiva (-4) – ...