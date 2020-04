Coronavirus, Zaia: “Con il nuovo Dpcm di fatto il lockdown non c’è più”. E vuole riaprire già ora (Di sabato 11 aprile 2020) Il governatore Zaia si prepara ad un cambio di strategia con una nuova ordinanza: «Il governo ci lasci fare» “Domani presenterò la nuova ordinanza che dovrà tenere conto del fatto che con il nuovo Dpcm di fatto il lockdown non c’è più, già oggi il 60% delle aziende è aperta e lo si vede dal … L'articolo Coronavirus, Zaia: “Con il nuovo Dpcm di fatto il lockdown non c’è più”. E vuole riaprire già ora NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - Luca Zaia : «Il lockdown di fatto non c'è più. Cambio di strategia - domani nuova ordinanza»

