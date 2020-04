Coronavirus, la Asl rileva criticità fra i migranti di Don Biancalani (Di sabato 11 aprile 2020) Salvatore Di Stefano Il prete dal canto suo si difende: "I ragazzi vengono costantemente visitati dai nostri medici e al momento non sono emersi sintomi legati al covid 19. Non possiamo metterli in mezzo ad una strada" La Asl di Pistoia nella giornata di ieri ha effettuato un sopralluogo presso il noto centro d'accoglienza per migranti di Vicofaro gestito da Don Biancalani ed ha riscontrato alcune criticità circa il rispetto delle norme atte a contenere la pandemia da Coronavirus. La notizia è stata riportata dal quotidiano toscano La Nazione. E' stata la stessa diocesi ha rendere nota la visita mediante una nota ufficiale: "Nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, la diocesi di Pistoia ha ricevuto una comunicazione dell’Asl relativa alla situazione igienico sanitaria della parrocchia di Vicofaro. La notificazione segnala una serie di ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - in mancanza di test tre sindaci del Vercellese ricorrono al "fai da te" : ma l'Asl li boccia

Il direttore della Asl di Frosinone ricoverato per coronavirus - i colleghi : "Forza Stefano!"

