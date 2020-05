Coronavirus, report Iss: l'età media delle vittime è 78,5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - per tutti gli scienziati è nato in natura ma per Trump “viene dal laboratorio di Wuhan”. La risposta al reporter al punto stampa

