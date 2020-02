‘Vestita’ di pizzo e niente più. Elisabetta Canalis, lo scatto hot è fuori dal normale (Di martedì 11 febbraio 2020) La bellissima showgirl italiana Elisabetta Canalis ha spesso mandato in tilt i suoi fan con degli scatti social da urlo. Tanti i malori rischiati dagli utenti, che la apprezzano non solo per la sua bravura professionale ma anche per le sue forme incredibili. Qualche ora fa ha davvero esagerato, mostrandosi in una veste decisamente super hot. La decisione di presentarsi in maniera sexy è stata presa in vista del 14 febbraio, ovvero San Valentino, il giorno tanto atteso da tutti gli innamorati. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ è seguitissima su Instagram, infatti ha oltre 2 milioni di follower che la riempiono di like e complimenti. E tutto ciò è accaduto anche grazie a quest’ultima immagine. Nel recente passato si è anche divertita a fare alcuni tutorial sul make-up per la gioia di tante donne, che prendono spunto da lei. Ma tornando nuovamente allo scatto ... caffeinamagazine

Noovyis : (‘Vestita’ di pizzo e niente più. Elisabetta Canalis, lo scatto hot è fuori dal normale) Playhitmusic -… - bianca_log : RT @Gaia_Mai_: Alketa a Sanremo con il vestito fucsia orrendo >>>>>>> Rooney Mara vestita con l’ennesimo Givenchy di pizzo - idirntcare : RT @Gaia_Mai_: Alketa a Sanremo con il vestito fucsia orrendo >>>>>>> Rooney Mara vestita con l’ennesimo Givenchy di pizzo -