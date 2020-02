Singapore, le Alpi e Brighton. È Steven Walsh il "super untore" di Coronavirus (Di martedì 11 febbraio 2020) Ha rivelato la sua identità e ha annunciato attraverso i media di essere guarito il cittadino britannico individuato nei giorni scorsi come fonte di contagio da Coronavirus per diversi connazionali. L’uomo si chiama Steven Walsh e resta per ora ricoverato - come la sua famiglia resta in isolamento - “per precauzione”. Ma la notizia della guarigione è stata confermata al servizio sanitario (Nhs). Vari contagi di pazienti britannici sono avvenuti in Alta Savoia (Francia), dove Welsh - reduce da Singapore - avrebbe infettato altri turisti.Il cittadino britannico sospettato di aver contagiato almeno altri 11 connazionali e che aveva contratto il Coronavirus mentre era a Singapore per lavoro. “Voglio ringraziare il sistema sanitario britannico (Nhs) per l’aiuto e le cure”, ha fatto sapere in un comunicato diffuso dai media l’uomo, ... huffingtonpost

