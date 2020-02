Shaila Gatta Instagram, posa provocante in intimo: «Che fisico!» (Di martedì 11 febbraio 2020) La bellissima Shaila Gatta ogni sera con i suoi balletti sul palco di Striscia la Notizia incanta il pubblico di Canale 5 insieme a Mikaela Neaze Silva. Shaila Gatta si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione come ballerina al talent Amici di Maria De Filippi. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata. La velina è molto attiva anche sui social. Su Instagram Shaila Gatta ha oltre 590 mila followers. Poche ore fa Shaila Gatta ha postato una sua foto in intimo a dir poco mozzafiato. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Leggi anche –> Shaila Gatta Instagram, il costume di scena è microscopico: «Che Lato B strepitoso!» Shaila Gatta Instagram: posa provocante in intimo La velina mora di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, ha postato su Instagram una foto in intimo decisamente “bollente”. Nello ... urbanpost

ediedi32351586 : RT @telegnocca: lo spettacolo della dea Shaila Gatta ???????? - mister_therock : RT @telegnocca: lo spettacolo della dea Shaila Gatta ???????? - fabio95126130 : RT @telegnocca: lo spettacolo della dea Shaila Gatta ???????? -