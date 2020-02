Milano incidente, tram travolge e uccide 20enne coreana: illese le amiche (Di martedì 11 febbraio 2020) incidente mortale a Milano: una ragazza straniera, di nazionalità coreana, è stata travolta e uccisa nella serata di ieri, lunedì 10 febbraio 2020, da un tram della linea 9 in piazza Oberdan. La giovane, una turista 20enne, era in compagnia di tre amiche, rimaste illese e portate in stato di shock in ospedale insieme al conducente del mezzo. Milano incidente, tram travolge e uccide 20enne Erano circa le 23.30 di ieri, quando – secondo quanto riferito dalla polizia locale e dal 118 intervenuti in seguito all’incidente – in piazza Oberdan, nella centralissima zona di Porta Venezia a Milano, una ragazza coreana è stata travolta da un tram. Nulla da fare per la turista, residente in Inghilterra, rimasta senza vita sull’asfalto: inutile l’intervento dei soccorsi che non hanno potuto che constatarne il decesso. La ventenne sarebbe stata travolta dal mezzo della linea 9 mentre, dopo la ... urbanpost

