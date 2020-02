Meghan Markle e il Principe Harry torneranno presto a Londra? - (Di martedì 11 febbraio 2020) Carlo Lanna Secondo le prime indiscrezioni, Meghan Markle tornerà a Londra con Harry per qualche giorno per un evento da tempo in calendario a cui la Regina è molto legata Il Principe Harry sente la mancanza di casa. Meghan Markle, invece, ha voltato pagina, dimenticando dissidi e controversie per una vita da ex duchessa in Canada. La Megxit è una realtà tangibile, molto più di quanto si crede, eppure i due ex duchi anche se non sono più dei reali inglesi, resteranno sempre e comunque legati ai Windsor. Non si può negare l’evidenza e, seppur Meghan vuole a tutti i costi prendere le distanze dalla Corona, trascinando con sé Harry e suo figlio, deve comprendere che le porte di Buckinghan Palace per gli ex duchi non saranno chiuse per sempre. Lo conferma il magazine Elle, che in una news pubblicata durante la giornata di ieri, potrebbe confermare un rumor che serpeggiava sul ... ilgiornale

