Libro sui droni di un docente Unifortunato al primo posto su Amazon Usa (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il Libro “Drone Professional” che vede come unico autore italiano il Prof. Filippo Tomasello dell’Università Giustino Fortunato, nonché Senior Partner di Eurousc-Italia, in 72 ore dalla pubblicazione è diventato il primo bestseller su Amazon USA sia per il settore dell’aviazione generale che per aviazione commerciale. Nel frattempo, il Libro ha raggiunto il secondo posto nella “top 10” dei libri sull’aviazione su Amazon Gran Bretagna. Il Libro, pubblicato da Amazon sia in formato elettronico Kindle che stampato, è stato coordinato dalla sudafricana Louise Jupp che si occupa di tutela ambientale, agricoltura sostenibile e quindi uso professionale dei droni in agricoltura. Contiene 16 brevi saggi di altrettanti autori internazionali. Tutti accomunati dall’esperienza diretta nel campo dei droni civili, gli autori ... anteprima24

