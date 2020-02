I biglietti della metro in versione San Valentino: l’idea originale a Milano (Di martedì 11 febbraio 2020) San Valentino è alle porte e sicuramente c’è qualcuno che si ridurrà a girovagare tra i negozi alle 19:00 del 14 febbraio, in cerca del regalo perfetto. Se fate parte di questa categoria e siete fidanzati con un milanese doc abbiamo il consiglio giusto per voi. Nascono da un’idea di Emanuele Mantovani le calamite a forma di biglietti della metro, ma in versione San Valentino. I biglietti della metro per San Valentino “Ma l’amore a Milano dura più di 90 minuti“ è questo il post scriptum che si legge sulla riproduzione fedele dei biglietti dell’azienda di trasporto milanese. Non è il primo lavoro che l’artista Emanuele Mantovani dedica alla sua amata città. Nel suo laboratorio a Chinatown, in via Giordano Bruno, aveva infatti già prodotto dei magneti che rappresentavano alcune vie di Milano. Questa volta ha voluto celebrare per il giorno degli ... notizie

TicketOneIT : Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020 con il brano ‘Viceversa’, che gli è valso il podio, Francesco… - beniamino_di : RT @Alex70Fa: ....E mica era sufficiente regalare il cachet a #Benigni. I signori della #Rai con i soldi del canone degli #italiani, ci han… - bello_cattivo : RT @Alex70Fa: ....E mica era sufficiente regalare il cachet a #Benigni. I signori della #Rai con i soldi del canone degli #italiani, ci han… -