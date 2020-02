‘Gf Vip 4’, decima puntata: eliminato Michele Cucuzza, Barbara Alberti abbandona il reality, l’ingresso del fratello di Pago mette in crisi lui e Serena Enardu che litigano in diretta. I nominati sono… (Di martedì 11 febbraio 2020) Si è appena concluso il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip 4 con la decima puntata del reality show che si è rivelata decisamente scoppiettante. Il Festival di Sanremo 2020 è entrato a gamba tesa nella Casa del Gf Vip 4 quando Alfonso Signorini ha mostrato a Clizia Incorvaia le immagini del suo ex marito Francesco Sarcina – frontman de Le Vibrazioni – che con la hit Dov’è ha spinto il pubblico italiano a chiedersi se la canzone fosse stata scritta pensando proprio alla gieffina. Se il ritorno di fiamma tra la Incorvaia e Sarcina è sembrato piuttosto improbabile, un altro argomento caldo della serata è stato il bacio passionale scoppiato tra Clizia e Paolo Ciavarro e i due, seppur visibilmente imbarazzati, si sono detti felici della loro “amicizia” particolare. Ad uscire dalla Casa del Gf Vip 4 tra Barbara Alberti, Adriana Volpe, Michele ... isaechia

zazoomnews : GF Vip 4 Pedro il fratello di Pago entra in casa: “Serena non doveva entrare ti stai chiudendo”” - #Pedro #fratello… - infoitcultura : GF Vip | Giovanni Conversano attacca Serena Enardu | Elga sbotta - infoitcultura : Miriana Trevisan dà forfait al GF Vip: “Lo vedrò insieme a voi da casa” -