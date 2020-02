Gazzetta: il Napoli si contende Kumbulla con Inter e Juve (Di martedì 11 febbraio 2020) La Gazzetta dello Sport si Interroga su quale potrebbe essere il futuro calcistico di Kumbulla. Il Napoli ha battuto tutti sul tempo, ma la concorrenza è forte. Ci sono Inter e anche Juve sul calciatore del Verona. “Come spesso accade il Napoli ha fatto in anticipo i passi più concreti. A fine gennaio il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli ha messo sul piatto 21 milioni più 4 di bonus. Una cifra importante, una prospettiva al top, ma sulla sponda veronese hanno preferito aspettare ancora, per una pausa di riflessione. Sul fronte Interno, infatti, l’Inter ha mandato messaggi di grande attenzione per Marash, fresco nazionale albanese nonostante il suo passaporto italiano”. L’Inter non ha presentato un’offerta ufficiale ma osserva da vicino il calciatore. E i nerazzurri non sono i soli a farlo. “In viale della Liberazione il suo dossier è aperto. Non c’è ancora ... ilnapolista

