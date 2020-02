È morto Giancarlo Morbidelli, un gigante del motociclismo internazionale (Di martedì 11 febbraio 2020) È morto Giancarlo Morbidelli, icona del motociclismo italiano e internazionale. L’uomo lottava da tempo contro una malattia e le sue condizioni si erano aggravate nel corso dell’ultima settimana. Si è spento all’ospedale di Fano, nelle Marche, all’età di 86 anni. Molti lo ricorderanno come uno dei più importanti collezionisti di moto: nel suo famoso museo, infatti, ne ospitava oltre 350. Altri, invece, collegheranno il suo cognome al figlio Gianni Morbidelli, ex pilota di Formula 1 con un passato nella Ferrari. morto Giancarlo Morbidelli Lutto nel mondo del motociclismo italiano: è morto all’età di 86 anni Giancarlo Morbidelli, icona dell’industria motociclistica pesarese e internazionale. Classe 1934, era nato in una famiglia di origini contadini. Ben presto, però, mostrò la sua inclinazione verso il mondo dell’industria e della progettazione ... notizie

SkySportMotoGP : Aveva 86 anni e le sue moto vinsero 4 titoli iridati #SkyMotori #MotoGP - Adnkronos : Morto Giancarlo #Morbidelli, una vita per le due ruote - HyperLiuk : RT @MotociclismoIT: Addio, Giancarlo -