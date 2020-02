Demenziale Dele Alli sul Coronavirus contro un cinese: “Virus dovrà essere più veloce di lui per infettarmi” (Di martedì 11 febbraio 2020) Dele Alli rischia grosso, dopo il polverone causato da uno stupido scherzo su Snapchat che potrebbe a questo punto anche costargli una squalifica alquanto pesante. L’attaccante del Tottenham ha scherzato sul Coronavirus, il temibile virus cinese che sta causando numerose vittime proprio in Cina e che ormai si sta diffondendo in diverse parti del mondo. Un’emergenza a livello globale che sta tenendo con il fiato sospeso tutte le popolazioni, non solo quella cinese che purtroppo si ritrova ad affrontare le problematiche maggiori, perché è da lì che è partito tutto. Ebbene, come molti sapranno, nei vari aeroporti hanno istituito diverse norme, soprattutto igieniche, da utilizzare per evitare che possa diffondersi il Coronavirus e tra queste ritroviamo la classica mascherina. Dele Alli era proprio all’aeroporto quando ha pensato di postare sul proprio profilo Snapchat un video di pochi ... bufale

