CorSport: niente scossa con Gattuso. L’allenatore non riesce a fronteggiare la crisi (Di martedì 11 febbraio 2020) La sconfitta con il Lecce ha fatto riemergere i problemi del Napoli che sembravano essere spariti. E torna la necessità di un analista che riesca a capire cosa succede. Il Corriere dello Sport scrive: “C’è bisogno di un analista perché spinga a penetrare nella psicologia più inavvicinabile d’una squadra che problemi ne ha e sono vari, caratteriali ma pure tattici. Che Gattuso non riesce a fronteggiare come vorrebbe, come dovrebbe, come ha spiegato in confessionale con i giocatori”. L’esonero di Ancelotti avrebbe dovuto imprimere una scossa. E invece ciò non è accaduto. “Gli allenatori, recitano i luoghi comuni del calcio, a volte vengono esonerati per imprimere una scossa che con i nove punti di Gattuso non s’è avvertita, se non occasionalmente. Il successo con la Juventus ha offerto la sensazione che il Napoli stesse riacquistando un’identità prossima a quella che sarebbe più naturale ... ilnapolista

