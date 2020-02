Coronavirus, Speranza: “Non ci sono elementi per lo stop dell’accordo di Schengen” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Come ha evidenziato il direttore dell’Ecdc all’Europarlamento lo scorso 4 febbraio, non ci sono allo stato attuale elementi tali da giustificare una sospensione dell’accordo Schengen sulla libera circolazione“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo in merito all’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. L'articolo Coronavirus, Speranza: “Non ci sono elementi per lo stop dell’accordo di Schengen” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

