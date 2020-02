Coronavirus, Fusaro: "Arma di bioterrorismo? È pista da seguire" (Di martedì 11 febbraio 2020) Alberto Giorgi Il saggista commenta l'emergenza Coronavirus: "Attacco di bioterrorismo? Solo gli solti non hanno dubbi". E plaude alle misure del ministro Speranza Diego Fusaro solleva più di un dubbio sullo scoppia dell'epidemia-pandemia di Coronavirus. Il virus cinese che sta mietendo migliaia di vittime fa paura e l'emergenza, in questo mondo globalizzato, ha subito oltrepassato i confini del Paese del dragone, toccando ogni Stato di questa Terra. Il governo Italia, per esempio, ha disposto – come misura di prevenzione dai contagi – lo stato di emergenza, disponendo il blocco del traffico aereo da e per la Cina. Una misura che trova assai d'accordo Diego Fusaro. Il saggista, ospite a Coffee break su La7, è infatti soddisfatto per il provvedimento adottato dal ministero della Salute e dall'esecutivo: "Io vorrei spezzare una lancia a favore del ministro Roberto Speranza, ... ilgiornale

