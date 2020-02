Amico sudcoreano che ti preoccupi per il coronavirus, sottovaluti la questione identitaria (Di martedì 11 febbraio 2020) “Mi scusi signore, mi permetta di chiarire subito: I don’t have coronavirus”. Me lo confida il passeggero, dal viso chiaramente asiatico, appena sedutosi alla mia destra a bordo del nostro volo. Forse ha scorso qualche segno di cedimento sul mio viso, quello di chi ha appena letto che lo spumeggiante Napoli post-ancelottiano ha or ora finito di prendere tre gol in casa dal Lecce. “Va bene” rispondo e non posso fare a meno di sorridere. Il mio vicino è sudcoreano e sfogandosi mi confida di aver dovuto rispondere a domande imbarazzanti durante il suo viaggio nei vari aeroporti europei solo per tranquillizzare le orde isteriche dei bianchi caucasici del continente che si ritrovano dinanzi addirittura un uomo con gli occhi a mandorla. D’altra parte, a chi interessa oggi giorno la realtà? Basta avere un nutrito gruppo di esperti del settore – che so, un opinionista, un commentatore, un ex ... ilnapolista

