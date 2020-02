Alessandra Ghisleri su Matteo Salvini: "Perché non deve abbassare i toni, va bene così" (Di martedì 11 febbraio 2020) Sguardo distaccato. Alessandra Ghisleri, la sondaggista più coraggiosa in circolazione, direttrice di Euromedia Research, non teme di essere politicamente scorretta e non ama camminare sulle uova. Per questo è la più stimolante da sentire nei periodi di impasse, quando non si capisce che direzione p liberoquotidiano

agorarai : Domani a #agorarai @massimogara @PCPadoan @augustamontarul @claudiocerasa Alessandra Ghisleri, Fabio Dragoni… - Libero_official : L'intervista di Pietro Senaldi ad Alessandra Ghisleri: '#Salvini piace alla gente così com'è, non deve abbassare i… - djnutria57 : RT @marco_gervasoni: Alessandra Ghisleri ha perfettamente ragione ?@Libero_official? #Salvini -