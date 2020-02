A Storie Italiane il manager di Bugo: “Morgan è in pericolo, bisogna aiutarlo, soffre di manie di persecuzione” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tra i protagonisti della puntata di Storie Italiane in onda l’11 febbraio 2020 anche Valerio Soave, il manager di Bugo che ha provato a ricostruire l’intera vicenda che ha visto i due cantanti protagonisti. Lo aveva già fatto nella conferenza stampa dell’8 febbraio 2020 quando aveva incontrato i giornalisti, dopo la squalifica di Bugo dal Festival, proprio insieme al cantante provando a spiegare quello che era accaduto. Non tutti però hanno seguito quella conferenza stampa e il pubblico a casa ascolta quindi per la prima volta la voce del manager di Bugo che dà la sua versione dei fatti e prova a spiegare quello che è successo nella folle settimana sanremese che ha portato poi alla rottura tra Morgan e Bugo. Chi ha seguito questa vicenda sa bene due cose. La prima: Valerio Soave è stato per molti anni manager di Morgan e lo conosce bene. Contro Soave Morgan ha ... ultimenotizieflash

Claudio59517321 : @storie_italiane @RaiUno @SanremoRai @StefanoColetta2 @eleonoradaniele Si, dimenticando tutti i casi che stavate se… - serenobit : @storie_italiane e una che prende in giro non cera bisogno. Credo poi se e tutta rifatta nn cene frega. Tanto tutti lo fanno - AttentoAlTweet : Lasciate perdere quell'irrecuperabile di #morgan. Se proprio volete salvare qualcuno, ci stanno molti animali vicin… -